ميشيل: قمة استثنائية لمجلس الاتحاد الأوروبي غدًا ببروكسل حول أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن عقد قمة استثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي عن الساعة الثامنة مساء غد الخميس في بروكسل، لمناقشة آخر التطورات في الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

وقال المسؤول الأوروبي أن القمة ستناقش “آخر التطورات، كيفية حماية النظام الدولي القائم على القواعد، وسبل التعامل مع روسيا، لا سيما من ناحية جعلها مسؤولة عن أفعالها، وكيفية تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا وشعبها”.

وخلص ميشيل معرباُ عن الاقتناع بأن “لا مكان في القرن الحادي والعشرين لاستخدام القوة والإكراه لتغيير الحدود”.