إيطاليا: وزير الخارجية الفرنسي يشارك باجتماع مجلس الوزراء غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيحضر اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده غداً.

وقالت مذكرة صدرت عن قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، الأربعاء، أن مشاركة الوزير الفرنسي، تأتي “تلبية لدعوة من الحكومة الإيطالية، وفقا لبنود معاهدة (كويرينالي) الموقعة بروما في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي”.

وأشار بيان الخارجية إلى أنه “في نهاية الاجتماع، سيعقد وزير الخارجية لويجي دي مايو ونظيره الفرنسي مؤتمراً صحفياً مشتركاً عند منتصف النهار في مقر الوزارة”، في العاصمة روما.