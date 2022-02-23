كونتي: يمكن لإيطاليا المساهمة بالحوار حول أزمة أوكرانيا بأية وسيلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم الإيطالية، جوزيبّي كونتي، أنه يمكن لبلاده أن تساهم بالحوار حول الأزمة الأوكرانية بأية وسيلة.

وفي تصريحات للصحافيين حول الأزمة في أوكرانيا، لدى وصوله إلى مقر مجلس الشيوخ، قصر (مداما) الأربعاء، أضاف كونتي، أن “كل ساعة تمر في هذه الظروف تتحول إلى تصعيد. وأقول أيضًا إن إيطاليا وفقًا للتقاليد والعرف في العلاقات مع روسيا يمكن أن تلعب دورًا وتساهم في إطار الاتحاد الأوروبي للسير على طريق الحوار بكل الوسائل وبكل جهد، لأن هذا المنحدر الذي يتكشف أمام أعيننا خطير للغاية”.

وأكد رئيس الوزراء السابق، أنه “يجب أن نسعى إلى حل سياسي بشكل مطلق، ونرفض المسار العسكري بكل الجهود الممكنة والتي يمكن تصورها”. واختتم بالقول: “من الواضح أنه في حالة وقوع مواجهة عسكرية، هناك مخاوف بشأن النقل وإمدادات الطاقة”.