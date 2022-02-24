دراغي: نعمل مع الحلفاء على كل ما هو ضروري للحفاظ على سيادة أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي اليوم الخميس إن “الحكومة تعتزم العمل بلا توقف لحل هذه الأزمة. مع حلفائنا سنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على السيادة الأوكرانية وأمن أوروبا وسلامة النظام الدولي على أساس النظم والقيم المشتركة”.

وقال دراغي في تصريح للصحفيين في اعقاب اجتماع لمجلس الوزراء “في المجلس الأوروبي الاستثنائي سنقرر حزمة عقوبات قاسية للغاية ضد روسيا. تتقاسم إيطاليا تمامًا شركائها هذا الموقف”.

وأضاف رئيس الوزراء الايطالي “ننسق مع الحلفاء في الناتو لتعزيز الإجراءات الأمنية فورًا على الجانب الشرقي للحلف، ونعزز مساهمتنا المهمة بالفعل في الانتشار العسكري في جميع دول الحلف الأكثر عرضة بشكل مباشر”.