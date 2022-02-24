نداء من أساقفة منطقة المتوسط لأجل أوكرانيا: “أوقفوا جنون الحرب”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أطلق أساقفة منطقة المتوسط، نداء لأجل أوكرانيا، قائلين: “أوقفوا جنون الحرب”.

وأعرب الأساقفة المجتمعون في فلورنسا (مقاطعة توسكانا ـ وسط) لمؤتمر: “منطقة المتوسط حدود سلام”، عن “القلق والألم للسيناريو للموقف الدرامي في أوكرانيا”، مجددين “مشاعر القرب من المجتمعات المسيحية في البلاد”.

وبإعلان تلبيتهم لدعوة البابا فرنسيس ليوم صوم وصلاة من أجل السلام في الثاني من آذار/مارس المقبل، ناشد الأساقفة “ضمائر أولئك الذين يحملون مسؤوليات سياسية لإخراس الأسلحة”، وقالوا إن “كل صراع يجلب معه الموت والدمار، يسبب المعاناة للسكان، ويهدد التعايش بين الأمم”.

ورفع أساقفة منطقة المتوسط أصواتهم قائلين: “أوقفوا جنون الحرب”، واختتموا موضحين: “نحن ندرك هذه الآفة جيدًا، ولهذا السبب نطالب بالسلام بصوت واحد”.