دي مايو يستعرض مع نظيريه في فرنسا وبريطانيا “العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن مكالمتين هاتفيتين الخميس بين الوزير لويجي دي مايو ونظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والبريطانية ليز تراس، وذلك لمناقشة “العدوان الروسي الخطير وغير المبرر على أوكرانيا”.

وأعاد دي مايو التأكيد خلال المكالمة مع لودريان على “الدعم الإيطالي لأوكرانيا والاستعداد للحفاظ على تنسيق وثيق ومستمر مع فرنسا والشركاء في الاتحاد الأوروبي والحلفاء في شمال الأطلسي”.

وبشأن الاتصال الهاتفي مع الوزيرة البريطانية، أعلنت الخارجية الإيطالية أن روما ولندن “تعارضان بقوة انتهاك وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا والانتهاك الخطير للقانون الدولي ولقيمنا الأساسية”.