إيطاليا: المجلس الأعلى للدفاع يدعو روسيا “لوقف الاعمال العدائية بأوكرانيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب المجلس الأعلى للدفاع لجمهورية إيطاليا عن “إدانته الشديدة للعدوان العسكري غير المبرر الذي يشنه الاتحاد الروسي على أوكرانيا، والذي يمثل انتهاكًا خطيرًا وغير مقبول للقانون الدولي وتهديدًا ملموسًا للأمن والاستقرار العالميين”.

وقال بيان صدر مساء الخميس في أعقاب الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا بقصر الرئاسة (كويرينالي) إن “الجمهورية الإيطالية تدعو الاتحاد الروسي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وسحب القوات خارج حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا”، مجددا “التأكيد على الدعم الكامل لاستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا، الدولة الأوروبية الصديقة والديمقراطية التي ضربت في سيادتها”.

وأضاف البيان “تعرب الجمهورية الإيطالية عن أقصى درجات التقارب والتضامن مع الشعب الأوكراني ومؤسساته الشرعية والضحايا والكثير من الناس الذين سيعانون من عواقب العدوان”.

ونوه بأنه “في معالجة الأزمة الحالية، ستحافظ إيطاليا على اتصال وثيق مع شركائها في جميع المحافل الدولية الرئيسية”، ورأى أنه “من الضروري، جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والحلفاء في الناتو، الرد بوحدة وحسن توقيت وتصميم”، مشددا على “قناعة إيطاليا بفرض إجراءات صارمة على الاتحاد الروسي في إطار التنسيق داخل الاتحاد الأوروبي”.

وأشار البيان إلى أنه “كي لا تسقط أوروبا فجأة في دوامة حروب، من الضروري العمل بقوة وبُعد نظر لاستعادة أولوية القانون الدولي والحفاظ على المبادئ والقيم التي ضمنت السلام والاستقرار لقارتنا” الاوروبية.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس الوزراء وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والاقتصاد والتنمية الاقتصادية ورئيس أركان الدفاع.