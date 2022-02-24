إيطاليا: 249 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل 46 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس (24 شباط/فبراير) تسبب الفيروس في وفاة 249 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، وتسجيل 46 ألفا و169 إصابة مؤكدة جديدة.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 49 ألفا و40 إصابة والوفيات 252 وفاة.

واستمرت وتيرة التراجع في عدد الأسرة المشغولة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، (47 سريرًا أقل مقارنة بالأمس) ليبلغ عدد المرضى بهذه الوحدات اليوم 839 مريضا.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم أصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 12 مليون 651 ألفا و251، ساهم الوباء في وفاة 154 ألفا و13 منهم.

الحالة الإيجابية المؤكدة الراهنة تبلغ مليون و199 ألفاو228 حالة، بانخفاض 22 ألفا و195 خلال الـ24 ساعة الماضية

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 11 مليون 298 ألفا و10 بزيادة بين أمس واليوم تقدر بـ 69 ألفا و439.