رينزي يقترح تعيين ميركل مبعوثا للغرب للحوار مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رشح السيناتور في مجلس الشيوخ الإيطالي، رئيس الوزراء الأسبق، ماتّيو رينزي، المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لفتح قناة حوار مع السلطات الروسية بشأن أوكرانيا.

وقال رينزي، في تصريحات إذاعية “اقتراحي بسيط للغاية: يجب على حلف الناتو والاتحاد الأوروبي معًا تعيين مبعوث خاص يتحدث بصوت واحد. وهناك شخصية سياسية واحدة فقط يمكنها أن تلعب هذا الدور: أنجيلا ميركل”.

وفي سياق متصل، أكد رينزي أنه قدم استقالته من مجلس إدارة مجموعة (ديليموبيل) الروسية لتأجير وتقاسم السيارات، وقال “في لحظة كهذه، أعتقد أنه من المفيد والضروري إعطاء إشارة. لقد وجدت أنه من الصواب تقديم الاستقالة”، مضيفا “آمل أن يفعل رؤساء حكومات سابقين يجلسون في مجالس إدارات دولية الشيء نفسه”.