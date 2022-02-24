دراغي، خلال قمة الدول السبع: هذه الازمة قد تطول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-رأى رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي أنه “من الممكن أن تستمر هذه الأزمة لفترة طويلة، ويجب أن نكون مستعدين”، وذلك خلال مخاطبته القمة الاستثنائية عبر دائرة الفيديو لمجموعة السبع الكبرى حول الأزمة في أوكرانيا.

وقال دراغي “أود أن أشكر الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن على تبادل المعلومات في الأسابيع الأخيرة والمفوضية الأوروبية بشأن العقوبات الجيدة المطروحة على الطاولة”.

وأضاف “فيما يتعلق بالعقوبات، نحن نشاطر تماما مواقف فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي. يجب أن نكون متحدين وحازمين، ويجب أن نعيد تأكيد دعمنا الكامل لأوكرانيا في كل لحظة ممكنة “.