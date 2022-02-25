جمعية فاتيكانية تخصص مشروعين لمساعدة الأرمن الفارين من حرب منسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ خاطبت جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية (ACS)، الإيطاليين الكاثوليك لأجل مشروعين لمساعدة المجتمع المسيحي الأرمني.

وقالت (ACN) في بيان إن “هذه المبادرات تنبع من زيارة وفدنا التي حدثت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 للحصول على المعلومات اللازمة لمساعدة اللاجئين من ناغورنو كاراباخ، وهي منطقة جبلية صغيرة في القوقاز يسكنها الأرمن بشكل أساسي، والتي أصبحت محل نزاع ومسرحًا لآخر اشتباك مسلح اندلع في أيلول/سبتمبر 2020 بين أرمينيا (94.4٪ من شعبها مسيحي) وأذربيجان (96.2٪ من المسلمين)”.

وذكر بيان الجمعية، أن “مصالح القوى الإقليمية الثلاث: روسيا وتركيا وإيران تداخلت تدريجياً مع ما خلفه انهيار الاتحاد السوفييتي من ميراث مؤلم. خلال الصراع، أصبحت مواقع التراث الثقافي والديني أهدافًا مميزة، أولاً وقبل كل شيء، كاتدرائية شوشا، وهي صرح تاريخي وديني مهم، إذ أصيبت مرتين بنيران المدفعية”.

وأشارت الجمعية إلى أن “وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لم يكن كافياً لتجنب جرائم حرب لا حصر لها، حيث أودى بحياة أكثر من 4000 جندي أرمني وخلف حوالي 90 ألف لاجئ، منهم 25 ألفاً فقط تمكنوا من العودة إلى ديارهم”.

ولفت البيان إلى أن “العديد من المواطنين الأرمن يشعرون بخيبة أمل من شروط الهدنة التي بموجبها يجب أن تحتفظ أذربيجان بالسيطرة على الأراضي التي احتلتها في الحرب ويجب أن تبقى القوات الروسية في ناغورنو كاراباخ لمدة خمس سنوات لضمان السلام”، كما “أصبح تدخل جمعيتنا أمرًا ملحًا بشكل متزايد نظرًا لغياب مساعدات الدولة وهرب العديد من المنظمات الخيرية من الإقليم”.

لهذه الأسباب، تلجأ جمعية (ACS) إلى المتبرعين والمجتمع الكاثوليكي الإيطالي بأكمله “لجمع الأموال اللازمة لمساعدة اللاجئين المسيحيين في غوريس. مدينة تقع قرب حدود ناغورنو كاراباخ، نريد فيها مساعدة 150 عائلة مسيحية لمدة 15 شهرًا، أولاً من خلال توفير الطعام والإقامة، وثانيًا بتسهيل التوافق بين العرض والطلب على العمل بهدف جعل الأسر مكتفية ذاتيا في أقصر إطار زمني ممكن”.

وخلصت الجمعية البابوية الى القول، إنها “من خلال القيام بذلك، سنسهم بأنشطة الكنيسة الأرمينية، التي تعوض نقص المساعدة من جانب السلطات المدنية، عبر ضمان الدعم الروحي والنفسي، فضلا عن الدعم المادي أيضاً لآلاف اللاجئين المسيحيين”.