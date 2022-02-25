إيطاليا: 40948 إصابة بكوفيد و193 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 40948 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا اليوم، الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضا تسجيل 193 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 154,206.

وذكرت النشرة الصحية أن “في الـ24 ساعة الماضية، تم اجراء 440,115 تحليل كشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 9.3٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “مرضى العناية المركزة آخذون في التناقص، حيث بلغ إجمالي عددهم 799″، وهم بذلك “أقل بفارق 40 حالة عن يوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “العدد الإجمالي للأشخاص الذين يخضعون لعلاج في الصالات الاعتيادية بالمستشفيات لظهور الأعراض عليهم، وصل إلى 11,706″، وهم “أقل بـ419 حالة مقارنة بيوم أمس”.