اتحاد إيطالي: أزمة أوكرانيا أثرت على أسعار القمح والذرة إلى جانب الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – سلط اتحاد إيطالي الضوء على انهيار البورصات وارتفاع أسعار السلع من النفط والغاز إلى أسعار القمح التي طفرت بنسبة 2٪ في يوم واحد، بينما بلغت أسعار الذرة المخصصة لتغذية المواشي أعلى مستوياتها في سبعة أشهر.

وأظهر تحليل أجراه اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي)، حول تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا، أن “لهذه الزيادة عواقب وخيمة على إيطاليا أيضاً، مع أوكرانيا التي تعد المورد الثاني للذرة المخصصة كعلف للماشية في الإسطبلات، وبحصة تزيد قليلاً عن 20٪”.

وأوضح (كولديريتي) استنادا إلى معطيات معهد الخدمات لسوق الأغذية الزراعية (Ismea)، أن ما يحدث “يُعدّ ضربة قاتلة لمربي المواشي الذين يضطرون إلى التعامل مع فواتير طاقة باهظة الثمن مقابل أرباح أقل بكثير من النفقات”.

وأشار الاتحاد إلى أن “الذرة هي المكون الرئيس لتغذية الحيوانات بالمزارع في إيطاليا، التي تضطر إلى استيراد أكثر من نصف احتياجاتها (53٪) بعد خفض ما يقرب من ثلث الإنتاج المحلي في السنوات العشر الماضية بسبب المضاربة على حساب المزارعين”.

وذكر (كولديريتي)، أن “من أوكرانيا، يصل القمح الطري أيضًا إلى إيطاليا، لإنتاج الخبز والبسكويت بحصة تعادل 5٪ من إجمالي الواردات الوطنية، وبكمية بلغت 107 آلاف طن في الأشهر العشرة الأولى لعام 2021”. واختتم بالقول إنه “قيمة مضاعفة تقريبًا مقارنة بما يأتي من روسيا (44 ألف طن)، والتي يستورد منها أيضا القمح الصلب للمعكرونة (36 ألف طن)”.