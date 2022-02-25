الفاتيكان: إزاء عنف الحرب القوي على شعوب العالم الصلاة ومساعدة من يعاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال مسؤول إعلامي فاتيكاني، إنه “في مواجهة العنف القوي للحرب يتوجب على شعوب العالم المندهشة الصلاة ومساعدة الذين يعانون”. هناك “خوف ورعب من جنون هذا الصراع الذي من الممكن أن يمتد أكثر. لا يمكننا أن نكون غير مبالين”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فمع تفاقم الأزمة في أوكرانيا وتحولها إلى نزاع، نشر نائب مدير التحرير في دائرة الاتصالات الفاتيكانية سيرجو شينتوفانتي مقالاً كتب فيه، إن “علينا فقط أن نصلي. في مواجهة عنف الحرب غير المتوقعة والمتغطرسة، كابوس صراع أكبر وأكثر تدميراً، والجنون واللاعقلانية التي تجعل العالم يرتجف خوفاً، لنتضرع الى الله”.

وأضاف “أصبحت الإنسانية جمعاء فريسة للكرب من الأخبار القادمة من أوكرانيا. هناك توحش، خوف، ارتباك. هناك من يتحدث عن علامات نهاية العالم: الوباء، والاضطرابات المناخية، والحرب. هناك من يتذكر كيف بدأت الحرب العالمية الثانية في بولندا. ماذا يمكننا أن نفعل في مواجهة الظلم العظيم؟ علينا أن نرفع نظرنا الى السماء ونصلي”.

وتابع نائب مدير التحرير القول: “نستطيع مساعدة الذي يتألم”. وأشار الى “عمل هيئات الكاريتاس التي هي في الصفوف الأولى”. وأضاف “يمكننا أن نوجه فكرنا الى الأطفال والأمهات والآباء والاجداد والرجال والناس على الأرض الاوكرانية التي هي الان قريبة جداً منا. يطلبون المساعدة والتضامن. نشعر بالصدمة والخوف معهم. اليوم يعانون هم، أما غداً فلا نعلم من سيعاني. لا يمكننا أن نكون غير مبالين فهم إخوتنا وأخواتنا”.

وطرح المحرر شينتوفانتي بعض التساؤلات حول الأزمة وقال: “ماذا يراد احتلاله؟ ماذا يراد تدميره؟ وماهي الأسلحة التي ستستخدم وهل ستتعرض بلدان أخرى للهجوم؟ وماهي المبررات والحجج الغبية والكاذبة التي ستستعمل؟ لا يمكننا تصديق أن هناك شخصاً مجنوناً مستعداً للمخاطرة بتدمير العالم لإضافة بعض القوة إلى قوته، ستزول القوة في هذا العالم عما قريب. وبعدها ستأتي دينونة الله ولكن التاريخ يعلمنا أن في هذه الحالات غالباً ما تأتي الدينونة البشرية أولاً”.

وتابع المسؤول في دائرة الاتصالات الفاتيكانية: “يذهب الجنود إلى الحرب، يطيعون الأوامر، يقتلون ويقتلون، للحصول على قطعة أرض لصالح بعض الأقوياء”، متسائلاً: “هل سيرفض أحد الأمر بقتل الأبرياء؟ وهل سيتمرد أحد على تنفيذ الأمر بالقصف العشوائي والوحشي؟ أم أنهم سيفتخرون بسحق الأكثر ضعفاً؟ أنهم عمالقة فخورون بسحق الأكثر ضعفاً”.

وشدد شينتوفانتي على أنه، “في مواجهة هذه الأحداث، يشعر المرء بالعجز والصمت. علينا فقط أن نصلي، ومساعدة الجميع بقدر ما نستطيع. علينا جميعا أن نصلي. وأن نرفع صوتنا الضعيف إلى الله، وحتى من يعتبر نفسه ملحداً يمكنه الصلاة. تكفي الفكرة”.

وخلص الإعلامي الفاتيكاني الى القول، إن “الخالق يصغي إلى صراخ مخلوقاته كافة. يجب أن نتحد جميعًا الآن، وأن ننسى كل الانقسامات، والتناقضات، وكل ضغينة، لكي نتمكن من أن نقول معًا: يا رب، نجنا من الشر”.