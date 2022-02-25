مسؤولة رياضية إيطالية: قرار نقل دوري ابطال أوروبا من روسيا صائب وحتمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – علقت مسؤولة رياضية إيطالية على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبرغ إلى باريس بالقول: “إنه قرار صائب وحتمي”.

وأضافت رئيسة نادي السيارات الإيطالي في تورينو، إيفيلينا كريستللين، أن “هذا الوضع قد أذهلنا جميعًا، وقد أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه هيئة رياضية غير سياسية”، ومع ذلك، “فإن له صوتًا يريده أن يعليه ويجب عليه أن يعرب عن رأيه”.

وذكرت كريستللين أنه “من بين أمور أخرى، لقد تقرر لأسباب تتعلق بالناحية الأمان من جهة وبإتاحة الفرص بالتساوي من ناحية أخرى، عدم إجراء أية مباريات من قبل أي فريق أو ناد وطني، لا في روسيا ولا في أوكرانيا”.