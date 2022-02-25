مسؤول إيطالي: لا تزال لدينا أكثر من 100 شركة في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول نقابي إيطالي، أن “هناك أكثر من 100 شركة إيطالية في أوكرانيا لديها مواقع إنتاج أو مواقع تجهيز أو قواعد تشغيلية”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الجمعة، قال رئيس فرع أوكرانيا لاتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا)، ماركو توزون الذي عاد إلى إيطاليا منذ يومين، إن هذه الشركات “تم إيقافها في الوقت الحالي. عاد بعض الإيطاليين بمجرد إطلاق الإنذار، وبقي آخرون تم نقلهم من المناطق الأكثر تعرضًا للخطر”.

وأضاف توزون الذي شغل منصب قنصل في أوكرانيا، أن “لدينا مكتب عمليات في كييف، إلى جانب 23 نقطة أخرى في البلاد وهنا في إيطاليا أيضاً”.

وخلص المسؤول بـ(كونفيندوستريا) الى القول: “لقد أنشأنا مكاتب طوارئ لتلبية كل الطلبات التي ترد إلينا، وإعطاء المعلومات والتوجيهات لرجال الأعمال ولمواطنينا”، المتواجدين في البلاد.