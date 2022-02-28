البابا: حجج السلام أقوى من حسابات المصالح الخاصة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد البابا فرنسيس في تغريدة عبر منصة (تويتر) الاثنين، على أن “حجج السلام هي أقوى من أي حساب لمصالح خاصة ومن أي ثقة توضع في استخدام الأسلحة”.

ونشر الفاتيكان التغريدة أيضا باللغتين الروسية والأوكرانية، إضافة إلى اللغات المعتادة على حسابه، وهي الإيطالية والبرتغالية والبولندية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والعربية.

وتأتي هذه التغريدة غداة نداء جديد أطلقه البابا فرنسيس يوم أمس الأحد من أجل “السلام في أوكرانيا”، ناشد عبره بـ “وقف لغة السلاح والعمل على بناء السلام وإلى فتح ممرات إنسانية أمام اللاجئين”.