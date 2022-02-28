وزير إيطالي: ارتكبنا أخطاء في التزود بالطاقة واعتمدنا على الخارج كثيراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير إيطالي، أن بلاده ارتكبت أخطاء في مجال التزود بالطاقة، وأنها اعتمدت كثيراً على المصادر الخارجية.

وقال وزير التحوّل البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني، في تصريحات لصحيفة (إل فوليو) الإثنين، “نحن ندفع ثمن خيارات سيئة استمرت عقودًا والتي تلخصت في مزيج طاقة أحادي اللون بشكل أساسي”، فـ”لدينا ناقل طاقة واحد ومصدر منفرد هو الغاز”.

وأردف: “صحيح أننا قمنا بتطوير مصادر متجددة، وكانت هناك دفعة نحو ذلك في العقد الأول للقرن الحادي والعشرين، كما نقوم الآن بتسريع إزالة الكربون كثيرًا”، لكن “نحن مدمنون على الغاز في الحقيقة”.

وذكر الوزير أنه “بالإضافة إلى مزيج الطاقة الذي يشتمل على خيارات قليلة جدًا، هناك خطأ في الخطأ أيضاً، وهو انخفاض الإنتاج الوطني للغاز”، مبيناً أن “اعتمادنا المفرط على الدول الأجنبية آخذ في الظهور، وهو اعتماد، إضافة إلى تفرد مزيج طاقتنا، يجعلنا ضعفاء بشكل خاص، لدرجة أننا بينما نتحدث عن عقوبات ضد روسيا، واجهتنا مشكلة تأييدها مع العلم أن بإمكاننا أن نقدم على رد فعل عنيف أشد من البلدان الأخرى”.

واعترف الوزير تشينغولاني بأنه “إذا قطعوا الغاز عنا فجأة، وكنا نستورد 47% من حاجتنا من روسيا، فسنواجه صعوبة كبيرة”. وأوضح أنه “تم التعويض بالطبع عن طريق التمييز بين الموردين، لكن اللوحة تظل أحادية اللون دائماً، وأعتقد أن هذه الأخطاء يجب أن تنعكس عليها”. وأشار الوزير المحسوب على التيار المستقل، إلى أنه “كان هناك نقص في البصيرة. لم نفهم في أوقات اليقين والحالات غير الطارئة، مدى أهمية أن يكون لدينا حد أدنى من استقلالية الطاقة بالنسبة لدولة متقدمة، وهي واحدة من العشرة الأوائل في العالم”.

وذكّر الوزير بأنه “منذ عام 1973 حتى اليوم، عانينا من أزمات نفط وغاز، لكننا لم نتعلم الدرس”. واختتم بالقول إن “11% فقط من الطاقة التي ننتجها في الواقع هي طاقة متجددة، وكل ما تبقى من الطاقة والكهرباء وغيره، يعتمد على الغاز، الفحم أو النفط، وكلها مستوردة”.