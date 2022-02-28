دي مايو: التزام بدعم عقوبات أوروبية فعالة على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الجزائر-روما- أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلتزام سلطات بلاده في إطار الاتحاد الأوروبي “بدعم عقوبات فعالة وحاسمة ضد الحكومة الروسية”، وقال “نحن على استعداد لبذل المزيد مع شركائنا الأوروبيين والأطلسيين”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية، في تصريح خلال زيارته الاثنين للجزائر العاصمة، “سنواصل ذلك مع جميع الشركاء في مجموعة الدول السبع الكبرى لدعم الحكومة الأوكرانية اقتصاديًا وعسكريًا “.

وبشأن زيارته للجزائر، قال دي مايو، “يرافقني الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني)، كلاوديو ديسكالزي، الذي أشكره، كدليل على التزامنا الملموس بالتفاوض ووضع في حيز التنفيذ إمدادات غاز إضافية بسرعة” إلى إيطاليا.

كما شدد دي مايو في تصريحاته على “القيمة الاستراتيجية للشراكة” بين إيطاليا والجزائر.