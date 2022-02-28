سالفيني: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي لن يقربنا من السلام الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني أن “ما يثير الغضب والنزاعات في هذه اللحظة لا جدوى منه”، وذلك في معرض رده على سؤال حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

واضاف سالفيني “في هذه اللحظة من الملح العودة الى السلام. ونحن بحاجة إلى معايرة كل اقتراح يجب أن يجعلنا نفكر فيما إذا كان يقربنا منه أم يبعده”

وكان الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قد أشار في تصريح للصحفيين قبيل التئام اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين إلى أن طلب الانضمام “ليس على جدول الأعمال “.

وقال بوريل “علينا أن نعمل على أشياء أكثر عملية. العضوية شيء سيستغرق على أي حال سنوات طويلة وعلينا تقديم إجابة (لما يجري) في الساعات القادمة وليس السنوات القادمة”.