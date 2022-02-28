دي مايو وبوريل يرحبان بتبني سويسرا العقوبات الأوروبية ضد روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بروكسل- أعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل عن ترحيبهما بقرار سويسرا تبني حزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة المفروضة ضد روسيا بسبب العدوان على أوكرانيا.

وكتب دي مايو في تغريدة على (تويتر) “لقد أعربت عن تقديري للرئيس إينياتسيو كاسيس لقرار سويسرا بالانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا”، واصفا ذلك بـ”إشارة مهمة للتنسيق الوثيق من طرف المجتمع الدولي في الإدانة الشديدة لعدوان الحكومة الروسية على أوكرانيا”.

وبدوره غرد بوريل قائلا “أرحب بحرارة تبني سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بوتين وأنصاره في غزو أوكرانيا وتجميد أصولهم. نحن نقف متحدين في دعم أوكرانيا. نقف متحدين ضد الهجوم العشوائي على بلد مسالم من جانب بوتين”.

وحسب موقع (سويس إنفو) وصف الرئيس السويسري كاسيس خلال ندوة صحفية الاثنين في برن رفقة ثلاثة أعضاء في الحكومة الفدرالية، الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه “هجوم على السيادة والحرية والديمقراطية والسكان والمؤسسات في بلد حر”، وهو ما أثر أيضًا على سويسرا. وأضاف أن “مُجاراة الطرف المعتدي ليس بالأمر المُحايد”.