الحكومة الإيطالية تقر إجراءات عاجلة بشأن أوكرانيا تشمل السلاح وأزمتي الطاقة واللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية الاثنين أن مجلس الوزراء أقر مرسوم قانون يقضي بمزيد من الإجراءات العاجلة بشأن الأزمة في أوكرانيا، تتعلق بالدفاع والطاقة واستقبال اللاجئين الاوكرانيين.

في مجال الدفاع على وجه الخصوص، يمنح المرسوم وزير الدفاع، بعد مصادقة برلمانية مسبقة، صلاحية نقل مواد ومعدات عسكرية إلى السلطات الحكومية في أوكرانيا.

وفي مجال الطاقة يتطرق المرسوم إلى مخاطر غير محسوبة قد تحد من التشغيل الطبيعي الكامل لنظام الغاز الطبيعي الوطني. ولهذا السبب، يُسمح، لأغراض وقائية أيضًا، باعتماد تدابير لزيادة العرض أو تقليل الطلب على الغاز بناء على الاجراءات المنصوص عليها في حالات الطوارئ. كما يتيح على الفور، إذا لزم الأمر، تقليل استهلاك الغاز في محطات توليد الطاقة النشطة حاليًا، من خلال زيادة الإنتاج من مصادر أخرى إلى الحد الأقصى دون المساس بمساهمة الطاقات المتجددة.

أما بشأن اللاجئين الاوكرانيين، يتضمن المرسوم إجراءات استباقيه أولية لتدفق محتمل إلى إيطاليا تشمل تعزيز شبكة الاستقبال للأجانب واستضافة المواطنين الأوكرانيين بغض النظر عما إذا كانوا قد تقدموا بطلب للحصول على الحماية الدولية أم لا.