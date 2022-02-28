إيطاليا: 207 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل أقل من 18 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاثنين (28 شباط/فبراير) تسبب الفيروس في وفاة 207 أشخاص خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، وتسجيل 17 ألفا و981 إصابة مؤكدة جديدة.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 30 ألفا و629 إصابة والوفيات 144 وفاة.

وتراجع مجددا عدد الأسرة المشغولة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، (19 مربضا أقل مقارنة بالأمس) ليبلغ عدد المرضى بهذه الوحدات اليوم 714 مريضا.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم أصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 12 مليون 782 ألفا و836، ساهم الوباء في وفاة 154 ألفا و767 منهم.

الحالات الإيجابية المؤكدة اليوم تبلغ مليون و99 ألفا و934 حالة، بانخفاض 22 ألفا و344 خلال الـ24 ساعة الماضية

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 11 مليون 528 ألفا و135 بزيادة بين أمس واليوم تقدر بـ 40 ألفا و415.