سيريني تلتقي في أديس أبابا نائب رئيس الوزراء الاثيوبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الإيطالية أن نائبة وزير الخارجية مارينا سيريني التقت بأديس أبابا في وقت سابق اليوم الاثنين نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديمكي حسن،

وحسب تغريدة للسفارة الإيطالية لدى اديس أبابا، استعرضت سيريني خلال اللقاء “الصراع في شمال إثيوبيا” معربة عن “الأمل في إنهاء الأعمال العدائية، وصول المساعدات الإنسانية والمساءلة في مجال حقوق الإنسان”.

وأكدت سيريني “استعداد روما للقيام بدورها في مجال التعاون الإنمائي لصالح السكان الإثيوبيين”.

وبدوره، وصف نائب رئيس الوزراء الاثيوبي الاجتماع مع ضيفته الإيطالية بأنه “فرصة لشكر إيطاليا على شراكتنا القوية في مجال التنمية” وأيضا “لتقديم قضيتنا بشأن السلوك المخادع للجبهة الشعبية لتحرير تيغري التي تلعب دور الضحية، بينما تستمر في سلوك إثارة الحرب متجاهلة مبادراتنا للسلام”.