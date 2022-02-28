الحكومة الإيطالية ستزود أوكرانيا بالسلاح حال موافقة البرلمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني أن حكومة بلاده، وبعد المصادقة البرلمانية، سترسل أسلحة إلى الجيش الأوكراني.

جاء ذلك في مذكرة صدرت في اعقاب الاجتماع الافتراضي لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت مذكرة وزارة الدفاع عن غويريني قوله “نحن بحاجة إلى التنسيق والعمل بسرعة، وإيطاليا أيضًا في سياق القرارات المتخذة من الاتحاد الأوروبي، وبعد المسارات المؤسسية الوطنية المتوخاة (تصويت البرلمان)، سترسل أنظمة أسلحة ومعدات عسكرية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية”.

ووصف وزير الدفاع هذه الخطوة، المتخذة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بأنها “رد مهم يعطي علامة على التضامن الملموس مع أوكرانيا”، وقال “لقد أصيب بخيبة الامل أولئك الذين أرادوا تقسيمنا”. وقال “ناتو اقوى واوروبا اكثر اتحادا “.