إيطاليا: ضحايا كوفيد 150 ألفاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إنه “تم تسجيل 233 حالة وفاة أخرى”، اليوم الثلاثاء، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 155 ألفاً.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن هناك 46631 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد.

وذكرت النشرة الصحية أن “في الأربع والعشرين ساعة الماضية تم اجراء 530,858 تحليل كشف عن العدوى، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 8.8٪”، بينما “انخفض عدد مرضى العناية المركزة ليصلوا إجمالا إلى 708″، وهم “أقل بفارق 6 أشخاص مقارنة بأمس”.

ولفتت النشرة إلى أن “أعداد المرضى الذين تم استقبالهم في المستشفيات لظهور الأعراض عليهم، بلغ 10,456 في المجموع”، أي “أقل بحاصل 395 عن يوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “12,829,972 شخصًا أصيبوا بالوباء منذ بداية حالة الطوارئ”، كما أن “هناك 11,601,742 تماثلوا للشفاء إجمالاً”، منهم “73,607 في الـ 24 ساعة الماضية”. واختتم بالقول إنه “حتى الآن، يوجد في إيطاليا 1,073,230 حالة إيجابية من ناحية الإصابة بفيروس كورونا”، أي “أقل بمقدار 26,704 من الأمس”.