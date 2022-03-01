سيناتور إيطالي: كلنا أوكرانيون اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد سيناتور إيطالي القول: “اليوم نحن جميعًا أوكرانيون”، لذلك: “دعم، مساعدات وأسلحة دفاعية” لأوكرانيا.

وفي إعلانه التصويت لصالح القرار المقترح على مجلس الشيوخ مع قوى الأغلبية بشأن خطاب رئيس الوزراء ماريو دراغي عن الأزمة الأوكرانية، قال عضو مجلس الشيوخ من حزب إخوة إيطاليا، إنياتسيو لا روسّا، إن هناك “التزاما كاملا وغير مشروط” من إخوة إيطاليا “بالمبادرة المشتركة للبرلمان بأسره والأمة برمتها لدعم الشعب الأوكراني”.

وأضاف وزير الداخلية الأسبق، أنه “يجب بناء السلام كل يوم مع العلم ان الحرب يمكن ان تنشب”، في أي وقت. يجب أن نرد “بالتضامن، بل بمساعدة ملموسة، عسكرية، بأسلحة دفاعية أيضًا، بدءًا من السترات الواقية من الرصاص والخوذ. مساعدة ملموسة وعقوبات”، وإلا “فسيكون البديل هو قيام حرب عالمية ثالثة، ستضر بنا وبالجميع أيضاً، ولن تشمل أمة دون أخرى”.

وطالب لا روسّا، بـ”تغيير سياسة الهجرة، التي يجب تغييرها بالاتجاه المعاكس”، بل “أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتخفيف الأسباب البيروقراطية التي قد تبطئ وصول كل من يريد المجيء إلى هنا للاحتماء من الحرب، والترحيب به كصديق بين أصدقاء”.

وذكّر السيناتور المعارض في النهاية، بأنه “لا حرية واستقلال بدون استقلال في مجال الطاقة”، ولهذا السبب من الضروري “إعادة فتح النقاش حول الطاقة النووية أيضاً”.