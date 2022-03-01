إيطاليا تحتفل باليوم العالمي لمناهضة التمييز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ الأول من آذار/مارس هو اليوم العالمي لمناهضة التمييز، وهو احتفال ضد الكراهية بكافة أشكالها، سواء أكان في عالم الواقع أم على الإنترنت.

هذا ما جاء في بيان لمرصد الأمن ضد الأعمال التمييزية (Oscad)، الذي يعمل منذ ما يقرب الـ12 عامًا، ويشهد تعاون قوات الشرطة وعناصر الدرك (كارابينييري) معًا، على أساس يومي لحماية ضحايا الجرائم وخطاب الكراهية، محاربة العنصرية، معاداة السامية، الإسلاموفوبيا، الهجمات على مجتمعات المثليين والتنمر على المعاقين.

وقال البيان إن “هناك 361 تقريرًا عن جرائم تمييزية (64 منها على الإنترنت) قمنا بتحليلها خلال عام 2021. وتتعلق هذه التقارير بكل من المجالات التمييزية التي يغطيها التشريع (الإثنية، العرقية، القومية، الكراهية الدينية، والتنمر تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة)”، أو “تلك التي لا تتمتع بحماية محددة في نظامنا القانوني، كما في حالة الجرائم بدافع الكراهية ضد الأشخاص ذوي الميول الجنسية أو الهوية الجنسية المختلفة”.

وذكر أن “القيادة العامة للشرطة وجميع فروع إدارة الأمن العام المختصة بالموضوع في الهيئة، ومقرها المديرية المركزية للشرطة الجنائية ويترأسها نائب المدير العام للشرطة الوقائية فيتوريو ريتزي، تشارك بمكافحة الجريمة والهجرة، فضلا عن شرطة البريد والاتصالات والتحليل الجنائي”.

وأشار المرصد إلى أنه، “للإبلاغ عن أعمال التمييز، يتوفر عنوان بريد إلكتروني (oscad@dcpc.interno.it.)“. واختتم بالقول إن “البلاغات ترسل إلى مكاتب الشرطة أو الدرك المختصة بالمنطقة، مما يسهل أيضًا تقديم الشكاوى من قبل الضحايا”.