عسكري إيطالي: “من يهاجم كييف عدو لأوروبا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد عسكري إيطالي، أن “من يهاجم كييف يكون عدواً لأوروبا”، مشيراً الى أن “الدفاع الأوروبي سينشأ الآن”.

وقال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، الجنرال كلاوديو غراتسيانو في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الثلاثاء: “لم يكن أحدًا يتوقع حدوث غزو بالدبابات وقصف في أوروبا عام 2022″، لكن “منذ بعض الوقت ونحن نحلل في مكتبي كيف يحيط الإصرار الروسي بمجالات اهتمام أوروبا: التدخل في سورية، شبه جزيرة القرم، ليبيا ثم مالي، وكذلك العلاقات الوثيقة الجديدة مع أرمينيا وأذربيجان”.

وتابع “علينا الآن التعامل مع سيناريوهات مختلفة والبدء بالاعتقاد بأن أوكرانيا ليست الهدف الاستراتيجي النهائي: يريد بوتين لعب دور ونفوذ روسي في العالم، كذلك من خلال دول تابعة له مثل بيلاروسيا”. لهذا السبب “يجب أن نولي اهتمامًا وثيقًا لمنطقة البلقان، حيث النفوذ الروسي قوي جدًا وهناك خطر زعزعة استقرار البوسنة والهرسك”.

وذكر غراتسيانو، وهو رئيس أركان الدفاع الإيطالي السابق، أن “الإنذار النووي الذي أطلقته موسكو هو إشارة تهديد. خلال الحرب الباردة تم استبعاد استخدام هذه الأسلحة، لأنه كان هناك يقين من الدمار الشامل المتبادل”، وأن “الخوف قد عاد الآن من أنه في وضع دراماتيكي، قد يغري امتلاك القوة بوتين باستخدام سلاح نووي تكتيكي”.

وأضاف العسكري الإيطالي، أنه “لو كان هناك دفاع أوروبي فعّال، لما تعرضت أوكرانيا للغزو أبدًا. نحن على وشك تحقيق قوة الانتشار السريع الأوروبية: قدرة رد فعل سريع جاهزة للعمل في مناطق الأزمات”، مبيناً أنه “بحلول 31 آذار/مارس، سيتم إقرار البوصلة الاستراتيجية، وهي وثيقة أساسية وُضعت قبل عامين كموجه سياسي لسياسة الاتحاد الأوروبي الأمنية الجديدة، والتي ستُترجم في هذه المرحلة إلى رد على خصومنا”.

وأوضح غراتسيانو أن القوة المذكورة، “ستتألف من 5000 عسكري قادرين على التدخل في المسارح غير المسموح بها. سيكون حشداً لقوات بوسائل جوية وبحرية، يحتاج إلى هيكل قيادة تحكم، أقمار صناعية وسيبرانية”، وأنها “ستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها في غضون عامين”.

وأشار العسكري إلى أن “الاتحاد الأوروبي سيتمكن من التدخل بالفعل مع تحالفات مخصصة، وهذا يعتمد فقط على إرادة الدول”، مذكّرا بأنه “في عام 2006، وصل 7000 جندي أوروبي تحت راية الأمم المتحدة إلى لبنان في غضون أيام قليلة”.

واختتم الجنرال حديثه قائلاً: “كانت تلك قوات تابعة لدول أوروبية. الطموح الأوروبي الأخير، الذي أقر في قمة بيترسبرغ ولم يتم إلغاؤه أبدًا، هو أن تكون تحت تصرفها قوة قوامها 60 ألف جندي. لكن قوة الانتشار السريع ستكون كبيرة بالفعل”.