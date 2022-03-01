إكسبو دبي: الإمارات العربية تبحث عن منتجات بييمونتي الفاخرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – قال المركز التدويل بمقاطعة بييمونتي (شمال إيطاليا)، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تبحث عن المنتجات الفاخرة المصنعة في إقليمنا.

وتعد “الحلي والمجوهرات الفاخرة المصنوعة في بييمونتي، وإبداع وجودة التصميم الداخلي ومنتجات التصميم الداخلي والمفروشات، وكذلك الصنابير والأواني الراقية إلى جانب التميز في الأقمشة والكتان للمنزل”، هي بعض المنتجات المخصصة لعالم الرفاهية الذي استحوذ على اهتمام سوق الإمارات، خلال يومين من اجتماعات العمل التي نظمتها المقاطعة بالتعاون مع المركز الأجنبي للتدويل، لمناسبة أسبوع مشاركة بييمونتي بمعرض دبي.

أكثر من 150 موعدًا مع 80 مشتر يصلون من المدن الرئيسية في الخليج. الأبطال هم 16 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم من بييمونتي تعمل على نطاق عالي، كجزء من مشروع التدويل لسلسلة التوريد، الممول من موارد الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية.

وذكرت المركز أن “الأمر لا يقتصر على مجرد اجتماعات ثنائية”، بل “صالة عرض حقيقية مع عرض منتجات مصنعة في بييمونتي، من الأقلام وأدوات الكتابة، إلى أنظمة الإضاءة، والمجوهرات، والأثاث الخارجي وأقمشة المفروشات، وبياضات الحمام والستائر”.

وبهذا الصدد، أكد المستشار الإقليمي للتدويل فابريتسيو ريكّا أنه “في الأشهر التسعة الأولى لعام 2021، نمت صادرات بييمونتي إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 25٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020″، وهذا “رقم مبيعات يتجاوز اليوم 200 مليون يورو ونحن لدينا هدف، من خلال مثل هذه الأنشطة، يتمثل بزيادة قيمتها، واستغلال الإمكانات العظيمة لهذه السوق”.