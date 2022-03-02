مستثمر إيطالي: لا بد من وقع لأزمة أوكرانيا على النسيج الصناعي وحياة الأسر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مستثمر إيطالي، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أشعلت أسعار الطاقة والمواد الخام مع خطر تأجيج زيادة التضخم.

وأعلن رئيس مؤسسة (آنيما) التابعة لاتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا)، ماركو نوتشيفيللي، أن “الوضع الجيوسياسي الحالي ستكون له تداعيات على النسيج الصناعي بأكمله وعلى التكلفة المعيشية بشكل عام لجميع العائلات الإيطالية”.

وذكر نوتشيفيللي أن “الزيادة في تكاليف الطاقة وندرة توافر المواد الخام، التي بدأت قبل اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا بوقت طويل، أدت إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ خلال عام 2021، مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج وتقليص هوامش الشركات”.

وأوضح المستثمر أن “الصناعة الميكانيكية تبدأ من قاعدة صلبة، لكن زيادة أخرى في الأسعار وإمكانية فرض حصار على السوق الروسية، قد يؤدي إلى بدء مرحلة من الركود”، مبيناً أن “من الضروري في هذه اللحظة أن تنظر المؤسسات الإيطالية والأوروبية بعناية إلى الحد من استراتيجيات المضاربة الهادفة إلى تعزيز السلع، التي تُعامل الآن كأصول مالية حقيقية”.