إيطاليا: اتفاقية بين إقليم أبروتسو وغرفة التجارة في دبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – “توسيع آفاق شركات إقليم أبروتسو التي تنوي الوصول إلى أسواق جديدة”. بهذا الهدف، نشأ التعاون بين مقاطعة أبروتسو وغرفة التجارة الإيطالية في دبي، والذي تمت الموافقة عليه من خلال توقيع اتفاقية تسمح لشركات الإقليم، ولمدة عام واحد، بالعثور على مساعدة من أي نوع للنزول إلى الأسواق الآسيوية.

وينهي توقيع الاتفاقية مشاركة مقاطعة أبروتسو في معرض إكسبو دبي، حتى لو كانت الاتفاقية مع غرفة التجارة الإيطالية بالإمارة العربية، نابعة من الحاجة الملحة لتعزيز حضور أبروتسو في بعض الأسواق الدولية المهمة”.

وأوضح المستشار الإقليمي للتنمية الاقتصادية دانييلي داماريو، أن “المعرض كان فرصة لتطبيق استراتيجية دقيقة متفق عليها مع غرف التجارة وشركات أبروتسو”. وأدف، “نحن مقتنعون بأنه يمكن للشركات العثور في دبي على المساعدة التقنية واللوجستية اللازمة الوصول إلى الأسواق الآسيوية، وبالتالي سد فجوة تاريخية تشهد لها خسارة 5٪ من صادراتنا إلى تلك الأسواق”.

وخلص داماريو الى القول، إن “العمل المشترك مع الغرف التجارية وهيئة تنمية أبروتسو، تم من هذا المنطلق، وبفضله توصلنا إلى هذا الحل”.

يذكر أنه بتوقيع هذه الاتفاقية، تصبح أبروتسو خامس مقاطعة إيطالية بعد لاتسيو، فينيتو، صقلية وكالابريا، تستفيد من خدمات غرفة التجارة الإيطالية في دبي.