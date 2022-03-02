إيطاليا: سفارتنا بأوكرانيا انتقلت إلى ليوبول ولن تغادر البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، إن “سفارتنا بأوكرانيا انتقلت إلى مدينة ليوبول (غرب ـ 70 كم عن الحدود البولندية)، دون مغادرة البلاد.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات متلفزة، الأربعاء، أن “السفير الإيطالي في كييف، بيير فرانشيسكو تزاتزو، ينتقل الآن إلى مدينة أخرى في أوكرانيا، لفيف”، حيث نعيد تشكيل سفارتنا وحيث نشرع بإدارة حالة الطوارئ”، لذلك سيكون العمل “بدون مغادرة أوكرانيا، بل بتغيير المدن فقط”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن “السلك الدبلوماسي يظهر شجاعة كبيرة. وقد استقبل السفير تزاتزو الليلة الماضية، حوالي 100 شخص و100 من مواطنينا، 20 قاصرًا، وحوالي 10 أطفال حديثي الولادة من أوكرانيا”، وقد “فعل ذلك بفضل شجاعته بالبقاء في كييف قدر الإمكان”.

وخلص دي مايو إلى القول، إن تزاتزو “كان من آخر السفراء الذين غادروا كييف”، وقد “استقبل في الأيام الأخيرة مئات الإيطاليين بمقر إقامته ثم نقلهم إلى الحدود”.