دي مايو: أوكرانيا الساتر الأخير أمام أمننا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، عن الاقتناع بأن “الأوكرانيون اليوم هم آخر ساتر أمام أمن بلداننا، ودعمهم يعني دعمنا، ولا يعني دعم بلد بعيد”. وقال الوزير دي مايو في تصريحات متلفزة، الأربعاء، إن “أوكرانيا هي أوروبا، والأوكرانيون مواطنون أوروبيون من جميع النواحي، فهم يتطلعون إلى مستقبلهم من خلال التطلع إلى أوروبا”، إنهم “اليوم يحمون الجبهة الأوروبية ضد الجيش الروسي وربما ضد الجيش البيلاروسي أيضًا، وهذا أمر يستحق الثناء ويجب أن نستمر في دعمهم”.

وتابع “في هذه اللحظة، نحن نستجيب ببساطة لطلب المساعدة من خلال توفير الدعم الاقتصادي والعسكري” لأوكرانيا. واختتم بالقول: “فلنمنحهم الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم: إنه دفاع عن النفس، لبلد غزاه (رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير) بوتين”.