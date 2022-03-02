إيطاليا: 214 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل أكثر من 36 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء (2 آذار/مارس) تسبب الفيروس في وفاة 214 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، وتسجيل 36 ألفا و429 إصابة مؤكدة جديدة.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 46 ألفا و631 إصابة والوفيات 233 وفاة.

وتواصلت وتيرة التراجع في عدد الأسرة المشغولة بوحدات العناية الفائقة بالمستشفيات، (27 مربضا أقل مقارنة بالأمس) ليبلغ عدد المرضى بهذه الوحدات اليوم 681 مريضا.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم أصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 12 مليون 867 ألفا و918، ساهم الوباء في وفاة 155 ألفا و214 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 11 مليون 651 ألفا و94 بزيادة بين أمس واليوم تقدر بـ 49 ألفا و352