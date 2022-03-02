وكيل وزارة الخارجية الإيطالية: تفادينا خطر مواقف أحزاب كانت مؤيدة لبوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الإيطالية بينيديتو ديلا فيدوفا أنه “تم تفادي خطر” المواقف المؤيدة لرئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين في الساحة السياسة الإيطالية.

وقال وكيل وزارة الخارجية (حزب أوروبا+) في حديث مع مجموعة (آدنكرونوس) الإعلامية الأربعاء “لقد جازفنا بانحراف خطير مع قوى سياسية كبرى، مثل حزب الرابطة وحركة خمس نجوم، والتي كانت دائمًا تتفاخر بقربها من الرئيس الروسي”، مشيرا إلى أن حزب (إخوة إيطاليا) “كان له الموقف الأوضح بين أولئك الذين اعتبروا بوتين مؤخرًا مدافعًا عن القيم والمسيحية”. إلا أنه أردف “أعتقد أن هذا الخطر قد تم تفاديه” لأن “بوتين تبين أنه طاغية ومستب، كما نعرفه نحن”.

وقال ديلا فيدوفا، المحسوب حزبه على الديمقراطيين الاشتراكيين، “لم يعد من الممكن تجاهل الواقع في هذه المرحلة” مشيرًا إلى أن “هذا المجلس التشريعي الحالي بدأ كأغلبية برلمانية أقل تأييدًا لأوروبا واقل انتماء للأطلسي وأكثر ميلًا للتعاطف مع بوتين أكثر من أي وقت مضى في تاريخ جمهوريتنا. لكن لحسن الحظ جاءت هذه الازمة مع حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراغي”، التي تشكلت بعد الإطاحة بحكومة جوزيبي كونتي الثانية لائتلاف حركة خمس نجوم-الرابطة.

ووصف وكيل وزارة الخارجية الإيطالية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ”الشخصية الموهوبة في التواصل الإعلامي ورسخ نفسه كشخصية إيجابية، بينما آمل أن تتراجع صورة بوتين بشكل لا هوادة فيه أيضًا تجاه أصدقائه الأوروبيين، وآمل أن يكون نجمه قد تلاشى بالتأكيد خارج روسيا وداخلها “. وأستذكر ديلا فيدوفا “الحملة الرئاسية الفرنسية لمارين لوبان مع ملصق دعائي لصورة تصافح فيها بوتين”، وقال “إذا كان هذا يوضح سياسة سيادية شعبوية معينة، فإن هذه الملصقات سوف تذهب لإدراج الرياح وتفسر التداعيات القوية للحرب الأوكرانية على تلك القوى السياسية”.