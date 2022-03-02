وكيل وزارة الخارجية الإيطالية: عدم تدخل الغرب عسكريا بأوكرانيا قرار منطقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ر وما- ثمّن وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الإيطالية، بينيديتو ديلا فيدوفا عدم تدخل الغرب عسكريا في أوكرانيا للتصدي للعدوان الروسي، واصفا ذلك بـ”القرار الأكثر منطقية”.

وقال، في حديث مع مجموعة (آدنكرونوس) الإعلامية “جميعنا، أوروبا وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة اتخذنا قرارًا دراماتيكيًا ، وهو عدم التدخل بطريقة عسكرية مباشرة على الأراضي الأوكرانية. لكنني أعتقد أيضًا أن التدخل المباشر كان من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد عسكري مع خطر عدم التحكم فيه”.

وتعليقا على خطاب رئيس الوزراء ماريو دراغي أمام البرلمان ودعوته للمصادقة على دعم مالي وعسكري للسلطات في كييف، قال وكيل وزارة الخارجية “إنه خطاب جميل وقوي في الرد على مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ: عدم غض الطرف يعني دعم أوكرانيا ليس فقط من وجهة نظر سياسية ودبلوماسية أو بفرض عقوبات تهدف إلى إضعاف بوتين ولكن أيضًا من خلال تزويد السلطات الشرعية في كييف بأسلحة دفاعية “.