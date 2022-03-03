برلماني أوروبي: يمكن للاتحاد الأوروبي أن يصبح سلطة سياسية جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى برلماني أوروبي، أن “الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يصبح سلطة سياسية جديدة”، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية.

وقال عضو البرلمان الأوروبي من تيار “تجديد أوروبا”، ساندرو غوتسي، في مقابلة مع صحيفة (إل جورنالي)، إنه “لاستخدام المفارقة، أصبح بوتين، رغم نفسه، الأب المؤسس الجديد لأوروبا بخياره المجنون للعدوان على أوكرانيا”، مبيناً أنه “قبل أسبوعين فقط، لم يكن متوقعاً قط، رد فعل قوي ومتماسك كهذا من قبل الاتحاد الأوروبي والغرب كله”.

وذكر غوتسي أنه “قبل أسبوع واحد فقط، كان من غير الواقعي التفكير بأن الاتحاد الأوروبي يمكنه اختيار توريد الأسلحة لأولئك الذين يقاتلون من أجل حريتهم ومن أجل القيم الأوروبية”، وقبل كل شيء “دخلت قضية السلطة السياسية أخيرًا في وعي الاتحاد الأوروبي، بفضل بوتين”.

وذكر غوتسي، وهو الأمين العام للحزب الديمقراطي الأوروبي، أن “الاتحاد الأوروبي بأكمله في الساحة اليوم ومع الحقائق، لقد أظهر نفسه ويمكنه بناء دوره الجديد كقوة سياسية انطلاقًا من هذه الخيارات”. إنها “ضرورة لم يعد من الممكن تأجيلها لنصبح قوة جيوسياسية، عسكرية، طاقية وتقنية عالية”، مبيناً أن “الأزمة الأوكرانية تجبرنا على التقدم بسرعة على هذه الصعد”.

وفي مقابلة أخرى مع صحيفة (أفينيري)، عاد الوكيل السابق للشؤون الأوروبية في حكومتي رينزي وجنتيلوني إلى موضوع العقوبات، قائلا: “إذا كنا نريد إضعاف روسيا، فسيتعين علينا الاستمرار بالعقوبات لفترة طويلة”.

واسترك، “لكن من الضروري توفير آليات التضامن والتعويض للشركات الإيطالية والأوروبية، مثل صندوق الـ5 مليارات يورو الذي تم تفعيله لصالح قطاعي الصيد أو الزراعة في المرحلة التي تلت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى “إمكانية مضاعفة هذا السقف حتى 10 مليارات، للشركات المتضررة بشكل غير مباشر جرّاء العقوبات”.

وخلص غوتسي الى القول، إنه “في مجال الطاقة، ستكون هناك حاجة إلى رؤية أوسع، تمديد خطة التعافي وجعلها خطة دائمة، كونها يجب أن تنتهي في عام 2026”.