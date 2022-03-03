كاريتاس إيطاليا: وصول أول نازحين من أوكرانيا إلى أبرشياتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن الفرع الإيطالي لمنظمة (كاريتاس) عن وصول أول نازحين من أوكرانيا إلى الأبرشيات المنتمية إليها، وأن العدد آخذ في الإزدياد.

وقالت المنظمة في بيان، إنه “تم حشد جميع أعضاء (كاريتاس) الأبرشية البالغ عددهم 220 في إيطاليا، وأصبحوا جاهزين لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين”، مبينةً أنه “وصل أول النازحين بالفعل إلى أبرشيات بيرغامو، البندقية، باليرمو، بيسكارا وغيرها”.

وذكرت أنه “لم نقم بالإحصاء بعد، لكن الأرقام تتزايد يومًا بعد يوم. لقد اتصلت بنا المقاطعات بالفعل، لذلك سنعمل مع أنظمة مراكز الاستقبال الاستثنائية (Cas)، أنظمة الاستقبال والهجرة (Sai) ومع أنظمة استقبال الأبرشية. كما نقدم مؤشرات ذات طبيعة صحية بالتعاون مع دوائر الصحة، لتجنب تفشي Covid-19”.

وبهذا الصدد، أضاف مدير قسم الهجرة في (كاريتاس) إيطاليا، أوليفييرو فورتي، في تصريحات لخدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، أن “بعض التقديرات المحسوبة على أساس وجود 250 ألف أوكراني في إيطاليا، تشير إلى احتمال أن تشهد بلادنا وصول 900 ألف شخص”. وأوضح فورتي، أنه “نطلب من الجميع في هذه المرحلة، تشجيع الاستقبال على نطاق واسع في الشقق. إنهم أناس لن يبقوا هنا حقًا، لديهم أقارب وأصدقاء عديدون في إيطاليا لا يستطيعون استقبالهم دائماً لأنهم قد يعيشون مع عائلات أخرى”.

وذكر أنه “لو كانت هناك حالة طوارئ إنسانية في بلادنا أيضًا وتم تنشيط قوات الدفاع المدني، فستكون هناك حاجة إلى مراكز أكبر”. وعلى أي حال “نأمل دائمًا أن تنتهي الحرب وأن تكون استضافة مؤقتًة”، فـ”نحن بحاجة إلى فهم حجم الموقف”.

واسترسل: “فإذا وصل إلينا 900 ألف شخص، أخشى أن تكون الحاجة إلى فتح مخيمات للاجئين أو مصادرة الفنادق أمرًا لا مفر منه”، وإذا “تم تفعيل التوجيه 55/2001 للحماية الإنسانية المؤقتة المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية، فسيتم إطلاق خطة إعادة التوزيع”.

واختتم فورتي بالقول: “إذا حدث هذا، فقد نشهد وصول أعداد كبيرة من الوافدين في وقت قصير نسبيًا”، إنهم “يصلون في الوقت الحالي على شكل قطرات، وبالحافلات أيضاً، لأن المسافات تسمح بذلك”.