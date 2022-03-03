داليما: ما كنت سأتقاضى يورو واحد لتوريد أسلحة لكولومبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماسيمو داليما، القول: “ما كنت سأتقاضى يورو واحد لتوريد أسلحة لكولومبيا”، بل “كنت أساعد الشركات الإيطالية فقط”.

هذا ما صرح به داليما، الذي كشف في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، عن روايته للحقائق المتعلقة بالوساطة التي تمت في عملية بيع أسلحة منتجة من قبل مصانع الإيطالية إلى كولومبيا، والتي تم إيقافها الآن.

وقال رئيس الحكومة الأسبق، إنه “في هذه الساعات، قرأت بعض الأشياء الرائعة، حول أنني كنت سأقوم بالتوسط في بيع طرادات، وكنت سأربح الملايين مع شركتيّ فينكانتييري وليوناردو، لكن كل هذا هراء”.

وأعاد بناء الحقائق بالقول، “لم أكن عضوًا في البرلمان منذ 2013. لمدة عشر سنوات، منذ أن تركت كل المسؤولية السياسية، كنت مستشارًا منتظمًا، لدي شركتي الخاصة وأعمل أيضًا مع شركة (Ernst & Young) التي أشغل منصب رئيس المجلس الاستشاري فيها”.

وتابع: “وظيفتي تكمن في الاستشارات الاستراتيجية والعلاقات، لكنني لست من الأشخاص الذين يعملون في وساطة المبيعات. مع مهنتي أحاول أيضًا دعم الشركات الإيطالية في الخارج. أتمنى ألا تكون جريمة”.

وفي هذا الشأن، أضاف وزير الخارجية السابق، “هناك جانبان يجب بالتالي توضيحهما. الأول هو أن الشركات الإيطالية تصرفت بحكمة وإنصاف كبيرين، ولم تمنح أي أموال أو مناصب لأحد، أما الجانب الثاني فهو: أن الاتصالات التي تم إجراؤها كانت ذات طابع رسمي، وأن خطاب الدعوة للشركات الإيطالية في كولومبيا يحمل عنوان المستشارية، أي وزارة الخارجية وليس مجموعة من المواطنين العاديين”.

وذكر داليما أن “المفاوضات توقفت الآن، وحدث ذلك عندما أعلن شخص ما عن مكالمة هاتفية سجلها بشكل غير قانوني لإلحاق الضرر بالشركات الإيطالية”، فـ”ليس من قبيل الصدفة أن يتم نشر مقالات هذه الأيام في كولومبيا حول إمكانية شراء سفن وطائرات بواسطة شركات من دول أخرى، ولا سيما الولايات المتحدة”.

وخلص القيادي في الحزب الديمقراطي مشددا على أن الصفقة لو كانت قد انتهت، لما كان سيحظى بيورو واحد، فلماذا ادعى إذن في التسجيل المسروق أن الصفقة ستدر 80 مليونًا؟