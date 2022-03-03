برودي: خطأ بوتين تاريخي وهو لا يدرك قوة الديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى الرئيس السابق لمجلس الوزراء الإيطالي ومفوضية الاتحاد الأوروبي، رومانو برودي، أن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين قد أقدم على ارتكاب خطأ تاريخي”، وأنه “لا يدرك قوة الديمقراطية”.

وأعرب برودي في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الخميس، عن “التوافق في الرأي مع قرارات الحكومة”، مبيناً أن “التفرد يكمن في أن الأحداث كانت غير متوقعة، وعنيفة لدرجة أنها لم تسمح بتمييزات صغيرة”.

وقال السياسي المخضرم، إن “السياسة عندما تصبح مواجهة، لا تعود هناك فروق. لم يخطر ببال أحد قبل شهرين، أن ثمة اتفاق على وشك الظهور بين جميع الدول الأوروبية، بين كل الأحزاب الأوروبية، وبين جميع الأحزاب الإيطالية”.

وأردف: “كان هذا هو الخطأ الروسي العظيم الذي لا يمكن تصوره”، ألا وهو “نقص المعرفة بالديمقراطيات، أنها ضعيفة، تجهد لاتخاذ القرارات، لكنها تتحد لمواجهة الأحداث الدرامية”، مكرراً القول إن “بوتين لم يفهم ذلك. إنه خطأ تاريخي”.

ووفقاً لبرودي، فإن الصين “تلعب دورًا بالفعل، وهي ليست سعيدة بهذه الأحداث. فهي لم تقدم أي دعم لروسيا، لكنها لم تمارس أي معارضة”. وبالطبع، “لها علاقة وثيقة مع روسيا، وهو ما أكدته اتفاقية الطاقة، ويجب أن نفكر بأسباب هذا الارتباط، لأننا ساعدنا جزئيًا في تهيئة الظروف الملائمة له”.

وخلص رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق الى القول، إنه “مع ذلك، تمتنع الصين عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولم تعترف بعد بشبه جزيرة القرم”، وانه “على المدى القصير، يمكن أن تستفيد من حقيقة أن الولايات المتحدة تشتت انتباهها عن جبهتها الحصرية: المحيط الهادئ”.