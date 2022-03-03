سالفيني: ضمان استقبال النازحين الأوكرانيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني أن هدفه يكمن في “تنظيم استقبال فعال للأسر الأوكرانية، مع إشارة خاصة إلى أولئك الذين لديهم أطفال في سن المدرسة أيضاً”.

وقالت الرابطة في بيان لدى اختتام الاجتماع بين سكرتيرها وبرلمانييها، أن “سالفيني أوضح للبرلمانيين أنه يجب أن نضمن المدرسة، الرعاية، المنزل والمساعدة للعائلات التي تصل مع إشارة خاصة إلى الأطفال”. وأردف: “لهذا السبب أيضًا، سألتقي هذا الصباح سفير أوكرانيا في روما”.

ووفقا لما علمته مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، فقد أبدى سالفيني لنوابه، نيته “الذهاب إلى الحدود البولندية مع أوكرانيا”.

وقد كان زعيم الرابطة قد أعلن أمس، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، أنه تجري دراسة فرضية إجراء رحلة إلى منطقة الحرب، “للوقوف بين القنابل والناس، بين الناس والصواريخ”، أملا في مسيرة سلام “ربما يطلقها الأب الأقدس”.