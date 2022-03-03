زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي: لسنا في حرب مع بوتين والروس ليسوا أعداءنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتّا، اليوم الخميس على أن بلاده ليست في حرب مع روسيا.

وقال، في تصريح للصحفيين بالعاصمة البلجيكية بروكسل بعد لقاء رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، “بلداننا ليست في حالة حرب مع روسيا. من المهم أن نكررها ونقولها بقوة كبيرة. روسيا ليست بوتين، والروس ليسوا أعداءنا. من المهم جدًا قول هذا لتجنب الدخول في دوامة يصعب الخروج منها”.

وأضاف “أرى أنه يتعين علي الطلب من القادة الأوروبيين وزعماء بلداننا أن يكونوا موحدين ومصممين، وإذا كانوا كذلك، فأنا مقتنع بأن استراتيجية (الرئيس الروسي، فلاديمير) بوتين المجنونة ستتوقف. أوروبا جالبة للسلام”.

وقال ليتّا “نحن مع الحرية للأوكرانيين. يوم الأحد سأكون بجوار الجالية الأوكرانية التي ستتظاهر وأعتقد أنها مسألة مهمة ورسالة قوية. مع كل رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين من الحزب الديمقراطي ندعم المساعدات الإنسانية” لصالح أوكرانيا.