مفوضية شؤون اللاجئين: مليون أوكراني غادروا البلاد في أسبوع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه “في سبعة أيام فقط، فر مليون شخص من أوكرانيا”، والذين “اقتلعتهم هذه الحرب العبثية”، من أرضهم.

وأضاف رئيس المفوضية، فيليبو غراندي في تصريحات الخميس: “لقد عملت في حالات الطوارئ للاجئين منذ ما يقرب الـ40 عامًا، ونادراً ما رأيت نزوحًا بهذه السرعة”، فـ”ساعة بعد ساعة، دقيقة بدقيقة، يفر مزيد ومزيد من الناس من واقع العنف المرعب”.

وتابع: “هناك عدد لا يحصى من الأشخاص النازحين داخليًا”، مبيناً أنه “ما لم ينته الصراع على الفور، فمن المحتمل أن يضطر ملايين آخرون إلى الفرار من أوكرانيا”.

وأوضح غراندي، أن “موظفينا والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، يعملون أينما ومتى يستطيعون داخل أوكرانيا، في ظروف مروعة”. وأردف: “إننا نبقى هناك حتى في ظل وجود مخاطر كبيرة، لأننا نعلم أن الاحتياجات في البلاد هائلة”.

وأشار المفوض الأممي إلى أنه، “على الرغم من الوضع الذي يتغير بسرعة والتحديات غير العادية، كانت استجابة الحكومات والمجتمعات المحلية رائعة في مجال الترحيب بهؤلاء اللاجئين المليون”، إذ “تم نشر موظفي المفوضية بالفعل في جميع أنحاء المنطقة، والذين يعملون على تعزيز وتوسيع برامجنا لحماية اللاجئين ومساعدتهم، دعماً من الحكومات المضيفة”.

وذكر غراندي أن “التضامن الدولي يتحرك باستمرار، لكن لا شيء يمكن أن يحل محل الحاجة إلى إسكات الأسلحة، لإنجاح الحوار والدبلوماسية”. واختتم بالقول، إن “السلام هو السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة”.