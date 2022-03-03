مسؤول إيطالي: حجج القيادة الروسية عن المخاوف الأمنية ليست متسقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الإيطالية، بينيديتو ديلا فيدوفا، أن حرب روسيا على أوكرانيا “ولدت من دعاية قوية للغاية وغير متسقة من قبل بوتين والقيادة الروسية”. وقال في تصريح الخميس لقناة (تي جي كوم 24) الإيطالية الخاصة “إنهم تحدثوا عن مخاطر بالنسبة لروسيا وأمنها وجميعها حجج غير متسقة تمامًا: لم يكن هناك أبدًا نية من جانب الناتو في أن يشكل خطرًا على موسكو”.

وأضاف ديلا فيدوفا “كانت هذه خدعة لتبرير غزو مسلح ووحشي من قبل روسيا على أوكرانيا وحجة بوتين في كل هذه السنوات من أجل إعادة توحيد روسيا العظمى”.

وحسب المسؤول الإيطالي، فإن”روسيا جاءت اليوم إلى طاولة المفاوضات ضعيفة: أولاً وقبل كل شيء، يواجه جيش بوتين صعوبات غير متوقعة، حيث يستقبل الأوكرانيون الروس كغزاة وليسوا كمحررين، على عكس ما قاله الكرملين لجنوده”.

وأضاف “ثم هناك القضية الدبلوماسية: تعرضت روسيا أمس لهزيمة تاريخية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث انحازت سورية وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية فقط إلى جانب بوتين. ومع ذلك، من الجيد وجود مفاوضات ويجب دعمها من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن”.