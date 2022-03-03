البابا يزور جمهوريتي الكونغو وجنوب السودان تموز المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس سيقوم بزيارة رسولية إلى جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان في الفترة من ٢ – ٧ تموز/يوليو ٢٠٢٢.

وأعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي اليوم الخميس، أنه تلبية لدعوة رئيسي الدولتين والأساقفة، سيقوم قداسة البابا فرنسيس بزيارة رسولية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من الثاني وحتى الخامس من تموز يوليو القادم حيث سيزور مدينتي كينشاسا وغوما”.

وأضافت الهيئة الإعلامية الفاتيكانية، أن الزيارة “إلى جنوب السودان، ستكون من الخامس وحتى السابع من تموز/يوليو”، حيث “سيزور البابا مدينة جوبا”. واختتمت بالقول إنه “سيتم نشر برنامج الزيارة لاحقا”.