مسؤولة بحزب برلسكوني: بدون استقلالية عسكرية وطاقوية، أوروبا ستظل قوة بأقدام من الطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت رئيسة مجموعة حزب (فورتسا إيتاليا) في مجلس الشيوخ، إلى أن الاتحاد الأوروبي بدون استقلالية بمجالي الدفاع والطاقة “سيظل قوة اقتصادية بأقدام من الطين”.

وقالت آنا ماريا بيرنيني مذكرة الخميس، في إشارة الى الحرب الروسية على أوكرانيا، إن “هدف السلام لا يتحقق بأعلام قوس قزح، بل بثبات موقف الغرب”،

ورأت القيادية في الحزب الذي أسسه ويتزعمه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، “الاتحاد الأوروبي رد على الغزو الروسي لأوكرانيا متراصا باسم الدفاع عن الحرية”، ملفتة إلى أن ارساله السلاح لأول مرة لدولة غير عضو يشكل “خطوة هائلة أخرى إلى الأمام بعد تقاسم الديون في صندوق الجيل القادم للاتحاد الأوروبي”.

إلا أن برنيني أضافت “لكننا في بداية طريق يمر بالضرورة عبر زيادة تكاليف الدفاع وإنشاء جيش مشترك. وإلا فإن أوروبا، بدون استقلال عسكري وبمجال الطاقة، ستظل قوة اقتصادية بأقدام من الطين”.