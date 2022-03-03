السفير الأمريكي لدى ليبيا يلتقي أعضاء باللجنة العسكرية المشتركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السفارة الامريكية لدى ليبيا الخميس أن السفير ريتشارد نورلاند التقى في تونس أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية.

ونقلت في تغريدة نشرتها على حسابها بمنصة (تويتر) عن السفير التشديد على “أهمية الحفاظ على الهدوء من جميع الأطراف وعدم تصعيد التوترات في هذه اللحظة في العملية السياسية الليبية الجارية في ليبيا”.

وأشارت إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “شاركوا هذا الرأي وأكدوا أيضًا على أهمية الانتقال إلى الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن”.

ويأتي اللقاء في أعقاب مؤشرات لتصاعد الأزمة في طرابلس، وذلك بعد أداء رئيس الوزراء المنتخب من مجلس النواب، فتحي باشاغا اليمين الدستورية وإصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على عدم تنحي حكومته.