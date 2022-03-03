أبو الغيط يؤكد أهمية “استخلاص الدروس من فترة الحرب الباردة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط أن “التنافس والصراع بين القوى الكبرى هو تطور سلبي في العلاقات الدولية، وأن الحرب تمثل فشلا للدبلوماسية”، منوها بـ “اهمية استخلاص الدروس من فترة الحرب الباردة التي اقتربت بالعالم، في بعض اللحظات الخطيرة، من حافة الهاوية”.

وفي محاضرة ألقاها أمس الأربعاء بدعوة من أكاديمية (دي لينشي) الوطنية الايطالية العريقة، استعرض أبو الغيط “مجمل التحولات التي شهدها النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مشيرا إلى إرهاصات واضحة لتغييرات جوهرية في النظام الدولي كما عرفه العالم منذ انتهاء الحرب الباردة، وبخاصة في ظل اهتزاز أهم ركائزه المتمثلة في توازن القوى بين لاعبيه الرئيسيين، وتراجع التوافق”.

وشدد ابو الغيط -حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي لجامعة الدول العربية-على “ضرورة ان يتعامل القادة بأعلى درجة من المسئولية وضبط النفس، متمنيا ان تجد القوى الكبرى وسيلة لحل مشكلاتها بالطرق الدبلوماسية”

وفي هذا السياق ألقى أبو الغيط “الضوء على انعكاسات هذا التنافس على المنطقة العربية”، مشيرا إلى “الازمات الضخمة التي شهدتها دول المنطقة سواء في العراق أو ليبيا مرورا بسورية واليمن، خاصة بسبب التدخلات الخارجية صمن جملة أسباب أخري”. كما أشار إلى “الدور السلبي الذي لعبته القوى الإقليمية المجاورة في تعميق مشاكل الدول العربية رغبة منها في توسيع مساحة نفوذها وطمعاً في استعادة أمجاد تاريخية سابقة على حساب الحقوق السيادية للدولة الوطنية العربية”

وأكد أبو الغيط أن “المنطقة العربية لا يمكن لها أن تنهض وتستعيد عافيتها إلا بتمكينها من تحقيق وبناء الدولة الوطنية، وتسوية أقدم نزاع لا يزال قائما في قلب المنطقة، وهو الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، من خلال تطبيق حل الدولتين الذي لا بديل عنه إلا بدولة فصل عنصري لا يمكن للعالم أن يتقبلها أو يتعايش معها”.