إيطاليا: 185 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل أكثر من 41 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس (3 آذار/مارس) تسبب الفيروس في وفاة 185 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، وتسجيل 41 ألفا و500 إصابة مؤكدة جديدة.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 36 ألفا و429 إصابة والوفيات 214 وفاة.

وتواصل التراجع في عدد الأسرة المشغولة بوحدات العناية الفائقة بالمستشفيات، (27 مربضا أقل) ليبلغ عدد المرضى بهذه الوحدات اليوم 654 مريضا.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم أصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 12 مليون 910 آلاف و506، ساهم الوباء في وفاة 155 ألفا و399 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 11 مليون 713 ألفا و645 بزيادة بين أمس واليوم تقدر بـ 62 ألفا و551.